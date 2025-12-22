Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ini Identitas Korban Tewas dan Luka dalam Kecelakaan Bus di Tol Krapyak Semarang

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |12:43 WIB
Ini Identitas Korban Tewas dan Luka dalam Kecelakaan Bus di Tol Krapyak Semarang
Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang (foto: dok ist)
A
A
A

SEMARANG - Polda Jawa Tengah menyatakan insiden kecelakaan lalu lintas Bus PO Cahaya Trans bernomor polisi B 7201 IV di Simpang Susun Tol Krapyak, Kota Semarang, mengakibatkan 16 penumpang tewas. Rinciannya, 15 korban di tempat kejadian perkara (TKP) dan 1 korban saat menjalani perawatan di RS Tugu Semarang.

Polda Jawa Tengah merinci identitas para korban dalam insiden yang terjadi Senin dini hari tersebut sebagai berikut:

RS Kariadi (15 MD/Meninggal Dunia)

1. Sadimin, 57 th, Laki-laki

2. Srihono, 53 th, Laki-laki

3. Listiana, 44 th, Perempuan

4. Sugimo, 62 th, Laki-laki

5. Haryadin, 43 th, Laki-laki

6. Mutia Citra, 19 th, Perempuan

7. Saguh, 62 th, Laki-laki

8. Wahyu Eko, 26 th, Laki-laki

9. Erna Peni, 53 th, Perempuan

10. Yanto, 47 th, Laki-laki

11. Anis Munandar, 36 th, Laki-laki

12. Noviani, 31 th, Perempuan

13. Dwi Rahayu, 47 th, Perempuan

14. Anih, 56 th, Perempuan

15. Ngatiyem, 48 th, Perempuan

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191265//kapolda_jawa_tengah_irjen_pol_ribut_hari_wibowo-laYt_large.jpg
Sopir Bus yang Kecelakaan di Tol Krapyak Ternyata Sopir Cadangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191247//bus-Q4mF_large.png
Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans di Exit Tol Krapyak Semarang, Kemenhub: Tidak Terdaftar dan Tak Laik Jalan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191231//kecelakaan_bus_di_exit_tol_krapyak_semarang-9M5A_large.png
Korban Tewas Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang Bertambah Jadi 16 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191227//petugas_evakuasi_korban_kecelakaan_di_tol_krapyak_semarang-KvSV_large.jpg
Ini Penampakan Evakuasi Korban Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191220//kecelakaan_bus_di_exit_tol_krapyak_semarang-IYoQ_large.png
Kronologi Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang yang Tewaskan 15 Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191218//kecelakaan_maut_exit_tol_krapyak-tZBX_large.png
Korban Terjepit di Dalam Bus, Evakuasi Kecelakaan Maut Exit Tol Krapyak Berlangsung Berjam-jam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement