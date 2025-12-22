Ini Identitas Korban Tewas dan Luka dalam Kecelakaan Bus di Tol Krapyak Semarang

SEMARANG - Polda Jawa Tengah menyatakan insiden kecelakaan lalu lintas Bus PO Cahaya Trans bernomor polisi B 7201 IV di Simpang Susun Tol Krapyak, Kota Semarang, mengakibatkan 16 penumpang tewas. Rinciannya, 15 korban di tempat kejadian perkara (TKP) dan 1 korban saat menjalani perawatan di RS Tugu Semarang.

Polda Jawa Tengah merinci identitas para korban dalam insiden yang terjadi Senin dini hari tersebut sebagai berikut:

RS Kariadi (15 MD/Meninggal Dunia)

1. Sadimin, 57 th, Laki-laki

2. Srihono, 53 th, Laki-laki

3. Listiana, 44 th, Perempuan

4. Sugimo, 62 th, Laki-laki

5. Haryadin, 43 th, Laki-laki

6. Mutia Citra, 19 th, Perempuan

7. Saguh, 62 th, Laki-laki

8. Wahyu Eko, 26 th, Laki-laki

9. Erna Peni, 53 th, Perempuan

10. Yanto, 47 th, Laki-laki

11. Anis Munandar, 36 th, Laki-laki

12. Noviani, 31 th, Perempuan

13. Dwi Rahayu, 47 th, Perempuan

14. Anih, 56 th, Perempuan

15. Ngatiyem, 48 th, Perempuan