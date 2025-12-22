SEMARANG - Polda Jawa Tengah menyatakan insiden kecelakaan lalu lintas Bus PO Cahaya Trans bernomor polisi B 7201 IV di Simpang Susun Tol Krapyak, Kota Semarang, mengakibatkan 16 penumpang tewas. Rinciannya, 15 korban di tempat kejadian perkara (TKP) dan 1 korban saat menjalani perawatan di RS Tugu Semarang.
Polda Jawa Tengah merinci identitas para korban dalam insiden yang terjadi Senin dini hari tersebut sebagai berikut:
RS Kariadi (15 MD/Meninggal Dunia)
1. Sadimin, 57 th, Laki-laki
2. Srihono, 53 th, Laki-laki
3. Listiana, 44 th, Perempuan
4. Sugimo, 62 th, Laki-laki
5. Haryadin, 43 th, Laki-laki
6. Mutia Citra, 19 th, Perempuan
7. Saguh, 62 th, Laki-laki
8. Wahyu Eko, 26 th, Laki-laki
9. Erna Peni, 53 th, Perempuan
10. Yanto, 47 th, Laki-laki
11. Anis Munandar, 36 th, Laki-laki
12. Noviani, 31 th, Perempuan
13. Dwi Rahayu, 47 th, Perempuan
14. Anih, 56 th, Perempuan
15. Ngatiyem, 48 th, Perempuan