Korban Tewas Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang Bertambah Jadi 16 Orang

JAKARTA - Jumlah korban tewas dalam kecelakaan bus di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang, Jawa Tengah, bertambah menjadi 16 orang.

“Korban meninggal dunia 16 orang,” demikian laporan iNews TV terkait kecelakaan tersebut, Senin (22/12/2025).

Dari jumlah tersebut, 15 korban meninggal dunia dievakuasi ke RSUP Dr. Kariadi, sementara satu korban lainnya dibawa ke RSUD Tugurejo Semarang, Jawa Tengah.

Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kecelakaan. Petugas juga terus melakukan pendataan terhadap seluruh korban, baik meninggal dunia maupun luka-luka.

Diketahui, bus penumpang PO Cahaya Trans dengan rute Jakarta–Yogyakarta menabrak pembatas jalan dan terguling di area Simpang Susun Exit Tol Krapyak. Bus bernomor polisi B 7201 IV tersebut mengangkut 34 penumpang.