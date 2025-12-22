Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sopir Bus yang Kecelakaan di Tol Krapyak Ternyata Sopir Cadangan!

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |12:32 WIB
Sopir Bus yang Kecelakaan di Tol Krapyak Ternyata Sopir Cadangan!
Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo (foto: Okezone/Eka)
A
A
A

SEMARANG - Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo mengungkapkan, bahwa sopir Bus Cahaya Trans B 7201 IV yang mengalami kecelakaan lalu lintas di simpang susun Tol Krapyak, Kota Semarang, merupakan sopir cadangan.

“Yang pertama kami ucapkan duka cita, berbelasungkawa, dan ikut prihatin atas kejadian dini hari tadi pukul 01.00 WIB, kecelakaan lalu lintas bus yang mengakibatkan 16 orang meninggal dunia dan 8 orang luka-luka. Setelah kami cek, ternyata pengemudi bus tersebut adalah sopir cadangan,” kata Ribut kepada wartawan di Kamar Jenazah RSUP dr Kariadi Semarang, Senin (22/12/2025).

Sopir bus tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polrestabes Semarang dan dalam kondisi selamat. Selain menjalani proses penyidikan, yang bersangkutan juga dilakukan tes urine untuk mengetahui apakah mengonsumsi narkoba atau zat terlarang lainnya.

Irjen Ribut menyebutkan, total korban meninggal dunia hingga Senin siang berjumlah 16 orang, dengan rincian 15 jenazah disemayamkan di RSUP dr Kariadi Semarang dan 1 jenazah berada di RS Tugu Semarang.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak dokter untuk segera melakukan proses identifikasi. Pos ante-mortem dan post-mortem telah disiapkan di RS Kariadi untuk keluarga korban. Proses pengantaran jenazah ke kediaman masing-masing akan difasilitasi oleh Pemprov Jawa Tengah dan pihak rumah sakit,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191247//bus-Q4mF_large.png
Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans di Exit Tol Krapyak Semarang, Kemenhub: Tidak Terdaftar dan Tak Laik Jalan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191231//kecelakaan_bus_di_exit_tol_krapyak_semarang-9M5A_large.png
Korban Tewas Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang Bertambah Jadi 16 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191227//petugas_evakuasi_korban_kecelakaan_di_tol_krapyak_semarang-KvSV_large.jpg
Ini Penampakan Evakuasi Korban Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191220//kecelakaan_bus_di_exit_tol_krapyak_semarang-IYoQ_large.png
Kronologi Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang yang Tewaskan 15 Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191218//kecelakaan_maut_exit_tol_krapyak-tZBX_large.png
Korban Terjepit di Dalam Bus, Evakuasi Kecelakaan Maut Exit Tol Krapyak Berlangsung Berjam-jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/340/3191216//bus_terguling_di_exit_tol_krapyak_semarang-Zi5J_large.png
Breaking News! Bus Terguling di Exit Tol Krapyak Semarang, 15 Penumpang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement