Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Kejagung Geledah Kantor dan Rumah Komisioner Ombudsman

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |13:09 WIB
Breaking News! Kejagung Geledah Kantor dan Rumah Komisioner Ombudsman
Ombudsman RI/ist
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor dan rumah Komisioner Ombudsman. Hal itu terkait dengan kasus dugaan suap vonis lepas perkara minyak goreng (migor).

"Benar ada penggeledahan di rumahnya sama di kantornya hari ini," kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Anang menjelaskan, operasi penindakan ini kaitannya dengan perkara perintangan penyidikan kasus vonis lepas tersebut.

"Dia kena pasal 21 kan perintangan penyidikan dan penuntuta perkara minyak goreng yang dulu itu, yang onslag itu putusan," ujarnya.

Namun, Anang tak menyebut secara pasti siapa Komisioner Ombudsman yang rumahnya dilakukan penggeledahan.  "Rumahnya dia lah, salah satu komisioner itu," pungkasnya.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/337/3197834/dpr_ri-DCul_large.jpg
DPR Sepakati 9 Anggota Ombudsman RI 2026-2031, Ini Daftarnya Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186413/jusuf_hamka-tojF_large.jpg
Yayasan Keluarga Jusuf Hamka Dilaporkan ke Ombudsman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/340/3181772/ombudsman-nAxF_large.jpg
Ombudsman Minta Bangun Sinergitas dengan Masyarakat dalam Pelayanan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/525/3125077/ombudsman-hQnB_large.jpg
Ramadhan, Ombudsman Serukan Kepedulian Sosial terhadap Kelompok Rentan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/337/3027846/ungkap-celah-ppdb-ombudsman-sekolah-cuci-rapot-agar-muridnya-lolos-AvlZcTO9XF.jpg
Ungkap Celah PPDB, Ombudsman: Sekolah Cuci Rapot agar Muridnya Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/337/2983927/ombudsman-usut-dugaan-beras-sphp-bulog-dikemas-ulang-jadi-komersil-6GAarZZGu1.jpg
Ombudsman Usut Dugaan Beras SPHP Bulog Dikemas Ulang Jadi Komersil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement