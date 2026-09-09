Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kerangka Jenazah Mozza Tiba di Rumah Duka, Tangis Keluarga dan Pelayat Pecah

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |02:00 WIB
Kerangka Jenazah Mozza Tiba di Rumah Duka, Tangis Keluarga dan Pelayat Pecah
Mozza Axillia Gunarsa semasa hidup
A
A
A

SEMARANG – Kerangka jenazah Mozza Axillia Gunarsa, gadis berusia 18 tahun asal Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang hilang satu tahun lalu tiba  di rumah duka di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 

Kedatangan jenazah disambut tangis keluarga dan ratusan pelayat yang datang untuk menyampaikan belasungkawa.

Kerabat, tetangga, hingga rekan korban turut hadir untuk mengikuti doa bersama dan tahlil bagi Almarhumah.

Ketua RT setempat, Suryanto, mengatakan awalnya dia mendapat informasi dari warga mengenai penemuan kerangka manusia di lokasi tersebut.

"Saya ditelepon tetangga katanya ada penemuan kerangka, namun tidak boleh menjelaskan dulu ke media karena belum pasti. Setelah itu ternyata memang sudah dipastikan itu (Mozza)," ujar Suryanto, Selasa (8/9/2026)

Kabar penemuan jasad Mozza menjadi pukulan berat bagi keluarga yang selama ini menunggu kepastian keberadaan korban. Kakek korban, Ngadirin, mengaku memiliki firasat tidak baik sebelum kabar penemuan kerangka tersebut.

"Firasat dari kemarin badan kok gak enak. Saya semalam sholat karena pikiran saya enggak enak,” tutup Suryanto.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/340/3240320//viral-muBD_large.jpg
Sadis! Bocah SD Dicekik Tetangganya hingga Tewas, Motifnya Bikin Kaget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/340/3240354//viral-F0RL_large.jpg
Kronologi Pembunuhan Mozza Gadis yang Ditemukan Jadi Kerangka di Jalan Tol Usai Hilang Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/340/3240321//viral-JkZl_large.jpg
Pengungkapan Kasus Pembunuhan Mozza Gadis yang Ditemukan Jadi Kerangka Berawal dari Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/340/3240318//viral-FRAW_large.jpg
Keluarga Gelar Tahlilan Berharap Kerangka Terbungkus Karung di Tol Semarang Bukan Mozza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/340/3240273//viral-c85h_large.jpg
Tampang Pembunuh Mozza Gadis yang Ditemukan Jadi Kerangka di Pinggir Tol, Ini Pengakuan Kejinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/05/340/3240223//viral-SscT_large.jpg
Mozza yang Hilang Setahun Lalu Ditemukan Jadi Kerangka di Pinggir Tol, Polisi Tangkap Pembunuhnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement