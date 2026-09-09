Kerangka Jenazah Mozza Tiba di Rumah Duka, Tangis Keluarga dan Pelayat Pecah

SEMARANG – Kerangka jenazah Mozza Axillia Gunarsa, gadis berusia 18 tahun asal Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang hilang satu tahun lalu tiba di rumah duka di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Kedatangan jenazah disambut tangis keluarga dan ratusan pelayat yang datang untuk menyampaikan belasungkawa.

Kerabat, tetangga, hingga rekan korban turut hadir untuk mengikuti doa bersama dan tahlil bagi Almarhumah.

Ketua RT setempat, Suryanto, mengatakan awalnya dia mendapat informasi dari warga mengenai penemuan kerangka manusia di lokasi tersebut.

"Saya ditelepon tetangga katanya ada penemuan kerangka, namun tidak boleh menjelaskan dulu ke media karena belum pasti. Setelah itu ternyata memang sudah dipastikan itu (Mozza)," ujar Suryanto, Selasa (8/9/2026)

Kabar penemuan jasad Mozza menjadi pukulan berat bagi keluarga yang selama ini menunggu kepastian keberadaan korban. Kakek korban, Ngadirin, mengaku memiliki firasat tidak baik sebelum kabar penemuan kerangka tersebut.

"Firasat dari kemarin badan kok gak enak. Saya semalam sholat karena pikiran saya enggak enak,” tutup Suryanto.