Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polda Riau Tangani 45 Kasus Karhutla, 49 Orang Jadi Tersangka

Awaludin , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |21:43 WIB
Polda Riau Tangani 45 Kasus Karhutla, 49 Orang Jadi Tersangka
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro Ridwan (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Polda Riau terus memperkuat penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Hingga Senin (7/9/2026), Ditreskrimsus Polda Riau bersama Polres jajaran telah menangani 45 perkara dengan 49 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari seluruh perkara tersebut, luas area terbakar dalam perkara Karhutla mencapai 2.958,04 hektare.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro Ridwan mengatakan, proses hukum terus berjalan di tengah upaya pencegahan, pemadaman, dan penanganan Karhutla yang dilakukan secara terpadu di berbagai wilayah Riau.

“Setiap kejadian Karhutla yang ditemukan indikasi tindak pidana akan kami dalami. Penyidik menelusuri sumber api, penyebab kebakaran, hingga pihak yang bertanggung jawab. Jika ditemukan alat bukti yang cukup dan unsur pidananya terpenuhi, tentu akan kami proses sesuai ketentuan hukum,” kata Ade dalam keterangannya.

Berdasarkan data Ditreskrimsus Polda Riau, 26 perkara saat ini masih dalam proses penyidikan, dua perkara berstatus P19, sedangkan 17 perkara telah selesai tahap II atau dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU).

Kasus Karhutla paling banyak ditangani di Pelalawan, Indragiri Hilir, dan Bengkalis, masing-masing delapan perkara. Pelalawan mencatat sembilan tersangka dengan luas area terbakar dalam perkara mencapai 2.502,6 hektare.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240617//karhutla-NYGA_large.jpg
Masuk Wilayah Operasi Inalum, Ini Cara Penanganan Karhutla di Mempawah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240681//wakapolri_komjen_dedi-EBmY_large.jpg
Cegah Karhutla, Polri Kerahkan 322 Personel ke 4 Provinsi di Sumatera-Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240671//prabowo-AuPH_large.jpg
Segera Tiba di Tanah Air, Kapal Induk dari Italia Bakal Disiagakan Dekat Lokasi Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240669//prabowo_subianto-ufDm_large.jpg
Minta Daftar Korporasi Biang Kerok Karhutla, Prabowo: Ini Kelewatan, Saya Ingin Tahu Milik Siapa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240668//kebakaran_hutan-q012_large.jpg
BNPB: 72.008 Hektare Lahan Gambut Terbakar, 734,81 Masih dalam Pemadaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240666//prabowo_subianto-GYxs_large.png
Pohon Sawit Muncul Usai Karhutla, Prabowo: Tolong Diselidiki!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement