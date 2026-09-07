Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cegah Karhutla, Polri Kerahkan 322 Personel ke 4 Provinsi di Sumatera-Kalimantan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |17:48 WIB
Cegah Karhutla, Polri Kerahkan 322 Personel ke 4 Provinsi di Sumatera-Kalimantan
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Polri memperkuat upaya pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Sebanyak 322 personel Satgas Edukasi, Penyuluhan, dan Pencegahan Karhutla gelombang kedua diberangkatkan ke empat provinsi, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Wakapolri, Komjen Dedi Prasetyo menegaskan, pencegahan tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum setelah kebakaran terjadi. Kesadaran masyarakat dan kemampuan mencegah potensi kebakaran sejak dini harus menjadi kekuatan utama.

“Rekan-rekan harus benar-benar hadir di tengah masyarakat. Bangun komunikasi yang baik, berikan pemahaman, dan ajak masyarakat bersama-sama melakukan pencegahan sejak dini,” ujar Dedi dalam pembekalan di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Sebanyak 322 personel tersebut terdiri dari 64 peserta Sespimti, 207 peserta Sespimmen, 29 peserta SPPK, dan 22 pendamping. Mereka akan melaksanakan tugas selama 10 hari atau menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan situasi di wilayah.

Sebelumnya, 189 peserta didik telah lebih dahulu diberangkatkan untuk melaksanakan tugas di wilayah. Gelombang kedua ini menjadi bagian dari kesinambungan dan lintas ganti penugasan agar kegiatan di lapangan tetap berjalan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kebakaran Hutan Karhutla Polri
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240671//prabowo-AuPH_large.jpg
Segera Tiba di Tanah Air, Kapal Induk dari Italia Bakal Disiagakan Dekat Lokasi Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240669//prabowo_subianto-ufDm_large.jpg
Minta Daftar Korporasi Biang Kerok Karhutla, Prabowo: Ini Kelewatan, Saya Ingin Tahu Milik Siapa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240668//kebakaran_hutan-q012_large.jpg
BNPB: 72.008 Hektare Lahan Gambut Terbakar, 734,81 Masih dalam Pemadaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240666//prabowo_subianto-GYxs_large.png
Pohon Sawit Muncul Usai Karhutla, Prabowo: Tolong Diselidiki!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240657//kebakaran_hutan-LyjI_large.jpg
Kawasan IKN Dilanda Karhutla Seluas 458 Hektare
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/470/3240656//prabowo_subianto-lEgA_large.png
Karhutla Membara Dekat IKN, Prabowo: Jangan Sampai Kebakaran!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement