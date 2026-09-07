Segera Tiba di Tanah Air, Kapal Induk dari Italia Bakal Disiagakan Dekat Lokasi Karhutla

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan rencananya terkait pemanfaatan kapal induk dari Italia, Giuseppe Garibaldi, yang sebentar lagi tiba di Tanah Air, untuk membantu memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Tanah Air.

Kapal induk tersebut nantinya akan diperbaiki dan dimodifikasi kembali agar bisa digunakan untuk menampung helikopter dan pesawat nirawak (drone) yang akan membantu dalam pemadaman karhutla.

"Alhamdulillah sebentar lagi kapal induk dari Italy akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita ubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone," kata Prabowo saat memimpin Ratas Penanganan Bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Kapal induk tersebut, kata dia, diproyeksikan mampu menampung hingga 10 helikopter kelas menengah, seperti jenis Black Hawk atau Mi-17. Di mana, helikopter-helikopter ini memiliki kapasitas angkut air mencapai 4 hingga 5 ton per unit, sehingga diharapkan dapat mempercepat respons pemadaman di titik api (hotspot) yang sulit dijangkau.

"Jadi kalau kita punya 10 helikopter bisa segera merapat ke titik api yang terbanyak. Ini juga akan sangat membantu respons kita," ujarnya.