Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Segera Tiba di Tanah Air, Kapal Induk dari Italia Bakal Disiagakan Dekat Lokasi Karhutla

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |17:05 WIB
Segera Tiba di Tanah Air, Kapal Induk dari Italia Bakal Disiagakan Dekat Lokasi Karhutla
Presiden Prabowo Subianto (Foto: BPMI Setpres/Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan rencananya terkait pemanfaatan kapal induk dari Italia, Giuseppe Garibaldi, yang sebentar lagi tiba di Tanah Air, untuk membantu memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Tanah Air.

Kapal induk tersebut nantinya akan diperbaiki dan dimodifikasi kembali agar bisa digunakan untuk menampung helikopter dan pesawat nirawak (drone) yang akan membantu dalam pemadaman karhutla.

"Alhamdulillah sebentar lagi kapal induk dari Italy akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita ubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone," kata Prabowo saat memimpin Ratas Penanganan Bencana di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Kapal induk tersebut, kata dia, diproyeksikan mampu menampung hingga 10 helikopter kelas menengah, seperti jenis Black Hawk atau Mi-17. Di mana, helikopter-helikopter ini memiliki kapasitas angkut air mencapai 4 hingga 5 ton per unit, sehingga diharapkan dapat mempercepat respons pemadaman di titik api (hotspot) yang sulit dijangkau.

"Jadi kalau kita punya 10 helikopter bisa segera merapat ke titik api yang terbanyak. Ini juga akan sangat membantu respons kita," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240651/prabowo-3lz1_large.jpg
Kapolri Ultimatum Pembakar Hutan Bakal Dijerat Pasal Berlapis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240612/menko_polkam-ZtAf_large.jpg
Rapat Karhutla dengan 358 Perusahaan HGU, Menko Polkam: El Nino Belum Capai Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/337/3240210/karhutla-PJCS_large.jpg
112 Orang Jadi Tersangka Karhutla, Polisi Bongkar Modusnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/337/3240184/karhutla-ZLQE_large.jpg
Karhutla di Sejumlah Kawasan Pegunungan Jawa Timur Meluas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/04/337/3240119/kekeringan-5IGX_large.jpg
Kekeringan-Karhutla Melanda, MUI Imbau Umat Muslim Gelar Sholat Istisqa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/03/337/3240003/bnpb-4zNf_large.jpg
BNPB Deteksi 118 Titik Panas di Kalbar dan Kalteng, Lahan Terbakar Lebih Seribu Hektare
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement