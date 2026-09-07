BNPB: 72.008 Hektare Lahan Gambut Terbakar, 734,81 Masih dalam Pemadaman

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah menghanguskan 72.008 hektare lahan gambut di enam provinsi.

"Per hari ini untuk provinsi yang lahan gambut, Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, itu yang terbakar 72.008 hektare," kata Kepala BNPB Suharyanto usai rapat bersama di Graha Marinir Panti Perwira, Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).

Dari total keseluruhan lahan yang terbakar, sebanyak 98 persen telah berhasil dipadamkan. Sementara itu, masih terdapat 734,81 hektare lahan yang dalam tahap pemadaman.

"Kemudian, yang berhasil dipadamkan 71.274,29 hektare, yang masih terbakar per kemarin 734,81 hektare. Nah, sekarang sedang dipadamkan ini yang 734,81 hektare," sambungnya.