Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cegah Api Meluas, Polda Sumsel Intensifkan Penanganan Karhutla di Teluk Limau

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |15:57 WIB
Cegah Api Meluas, Polda Sumsel Intensifkan Penanganan Karhutla di Teluk Limau
Polda Sumsel Intensifkan Penanganan Karhutla di Teluk Limau (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Polda Sumatera Selatan mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui Operasi Aman Nusa II di wilayah Teluk Limau, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim. Patroli hingga pemadaman dilakukan untuk mencegah api meluas pada kawasan lahan gambut.

Petugas menangani area sekitar 10 hektare dengan luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 6 hektare. Karakteristik tanah gambut menjadi perhatian utama karena api berpotensi bertahan di bawah permukaan dan kembali muncul apabila proses pemadaman tidak dilakukan secara menyeluruh.

Dalam upaya penanganan, tim mengerahkan satu unit kendaraan truk untuk mendukung mobilisasi personel dan kegiatan di lapangan. Petugas juga menghadapi kendala berupa keterbatasan kendaraan roda dua untuk menjangkau sejumlah bagian lokasi kebakaran.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Nandang Mu’min Wijaya mengatakan, penanganan Karhutla terus dilakukan secara intensif, khususnya pada daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap perambatan api.

“Seluruh rangkaian penanganan Karhutla terus kami maksimalkan di lapangan. Prioritasnya adalah mencegah api semakin meluas, mempercepat pemadaman serta memastikan masyarakat di sekitar lokasi tetap aman,” kata Nandang, Senin (7/9/2026). 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240651//prabowo-3lz1_large.jpg
Kapolri Ultimatum Pembakar Hutan Bakal Dijerat Pasal Berlapis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240641//prabowo-EbXK_large.jpg
Prabowo Instruksikan Perkuat Armada Pemadam Karhutla: Lebih Baik Lebih daripada Kurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240616//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-mTaW_large.jpg
Kasus Karhutla, Kapolri: 138 Orang Ditetapkan Tersangka dan 8 Korporasi Sedang Diusut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240612//menko_polkam-ZtAf_large.jpg
Rapat Karhutla dengan 358 Perusahaan HGU, Menko Polkam: El Nino Belum Capai Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/337/3240564//menko_polkam_gelar_rakor_penanganan_karhutla-p596_large.jpg
Menko Polkam Gelar Rakor Penanganan Karhutla, Dihadiri Kapolri hingga Kepala BIN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/337/3240493//anwar_ibrahim_dan_jokowi-kG9E_large.jpg
Anwar Ibrahim Telepon Jokowi, Sampaikan Solidaritas Terkait Erupsi Anak Krakatau dan Karhutla
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement