Cegah Api Meluas, Polda Sumsel Intensifkan Penanganan Karhutla di Teluk Limau

JAKARTA - Polda Sumatera Selatan mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melalui Operasi Aman Nusa II di wilayah Teluk Limau, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim. Patroli hingga pemadaman dilakukan untuk mencegah api meluas pada kawasan lahan gambut.

Petugas menangani area sekitar 10 hektare dengan luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 6 hektare. Karakteristik tanah gambut menjadi perhatian utama karena api berpotensi bertahan di bawah permukaan dan kembali muncul apabila proses pemadaman tidak dilakukan secara menyeluruh.

Dalam upaya penanganan, tim mengerahkan satu unit kendaraan truk untuk mendukung mobilisasi personel dan kegiatan di lapangan. Petugas juga menghadapi kendala berupa keterbatasan kendaraan roda dua untuk menjangkau sejumlah bagian lokasi kebakaran.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Nandang Mu’min Wijaya mengatakan, penanganan Karhutla terus dilakukan secara intensif, khususnya pada daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap perambatan api.

“Seluruh rangkaian penanganan Karhutla terus kami maksimalkan di lapangan. Prioritasnya adalah mencegah api semakin meluas, mempercepat pemadaman serta memastikan masyarakat di sekitar lokasi tetap aman,” kata Nandang, Senin (7/9/2026).