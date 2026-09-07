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Menko Polkam Gelar Rakor Penanganan Karhutla, Dihadiri Kapolri hingga Kepala BIN

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |10:47 WIB
Menko Polkam Gelar Rakor Penanganan Karhutla, Dihadiri Kapolri hingga Kepala BIN
Menko Polkam Gelar Rakor Penanganan Karhutla (foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) antara pemerintah dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Graha Marinir Panti Perwira, Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).

Rapat tersebut membahas penanggulangan dan penanganan puncak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), yang tengah melanda sejumlah wilayah Indonesia.

Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam agenda tersebut. Di antaranya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin; Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M Herindra; serta Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

Kemudian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid; Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat; Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto; dan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani.

Sebelum rapat dimulai, para pejabat yang telah tiba terlebih dahulu diarahkan menuju ruang transit. Jaksa Agung menjadi salah satu pejabat yang tiba lebih awal.

 

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