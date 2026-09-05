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Jelang Akhir Pekan, Karhutla Masih Mendominasi Bencana di Indonesia

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |17:30 WIB
Jelang Akhir Pekan, Karhutla Masih Mendominasi Bencana di Indonesia
Karhutla (foto: BNPB)
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JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih mendominasi kejadian bencana di Indonesia menjelang akhir pekan. Karhutla dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Jawa Timur hingga Sulawesi Tengah.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, karhutla menjadi bencana yang paling banyak dilaporkan pada periode Jumat (4/9/2026) hingga Sabtu (5/9/2026).

"Kejadian baru karhutla dilaporkan di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Jumat (04/09). Kebakaran berdampak pada sekitar 17,81 hektare lahan. Wilayah terdampak meliputi Desa Buding di Kecamatan Kelapa Kampit, Desa Padang di Kecamatan Manggar serta Desa Sukamandi di Kecamatan Damar," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (5/9/2026).

Karhutla juga terjadi di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, pada Kamis (3/9/2026) malam. Kebakaran berdampak pada sekitar 8,5 hektare lahan yang tersebar di Desa Air Putih, Kelurahan Sungai Daeng, Desa Air Belo dan Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok.

Di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, karhutla terjadi pada Kamis (3/9/2026) pukul 08.10 WITA. Kebakaran berdampak pada sekitar 9 hektare lahan, terdiri atas sekitar 8 hektare di Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan sekitar 1 hektare di Kelurahan Tanjung Selor Timur, Kecamatan Tanjung Selor.

Karhutla turut melanda Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kebakaran berdampak pada sekitar 4 hektare lahan di RPH Bungkal BKPH Ponorogo Timur KPH Lawu DS, Desa Gunung Wari, Kecamatan Bungkal. Lokasi kebakaran berada jauh dari permukiman.

 

      
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Topik Artikel :
BNPB Kebakaran Hutan Karhutla
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