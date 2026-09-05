Penampakan Erupsi Gunung Anak Krakatau hingga Cerita Kepanikan Warga

PANDEGLANG - Erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) memicu getaran yang dirasakan sejumlah warga di Kecamatan Labuan dan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, Sabtu (5/9/2026) pagi.

Getaran tersebut dirasakan sekitar pukul 05.30 WIB. Meski tergolong ringan, sejumlah warga sempat keluar rumah karena khawatir terjadi bencana susulan.

Salah seorang warga Labuan, Mudopar, mengatakan getaran terasa seperti goyangan ringan. Namun, menurut dia, sensasinya berbeda dengan getaran gempa bumi.

"Sekitar jam setengah enam pagi ada sedikit goyangan seperti getaran gempa, tetapi tidak terasa seperti gempa," kata Mudopar saat dihubungi, Sabtu (5/9/2026).

Menurut Mudopar, getaran tersebut membuat sejumlah benda di dalam rumah bergerak. Gorden dan kabel yang menjuntai tampak bergoyang, sementara plafon, rangka baja, hingga jendela rumah turut bergetar.

"Jadi waktu pagi sekitar jam 05.30, getaran sudah mulai terasa di wilayah Labuan, Carita dan sekitarnya. Mulanya dari gorden atau kabel-kabel yang menjuntai," ujarnya.