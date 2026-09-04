Karhutla di Kalbar Masih Terjadi, 370 Hektare Lahan Belum Padam

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan (foto: dok ist)

JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terjadi di Provinsi Kalimantan Barat hingga Jumat (4/9/2026). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sedikitnya 370 hektare lahan masih terbakar.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, total luas lahan yang terdampak kebakaran di Kalimantan Barat mencapai 802,17 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 432 hektare telah berhasil dipadamkan.

“Di Kalimantan Barat ada 61 titik api dengan luas terbakar 802,17 hektare, luas lahan yang berhasil dipadamkan 432 hektare,” ujar Berton dalam konferensi pers, Jumat (4/9/2026).

BNPB pun memberikan perhatian serius terhadap penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Pasalnya, mayoritas kawasan yang terbakar merupakan lahan gambut dengan karakteristik api yang dapat kembali menyala sehingga membutuhkan penanganan lebih lama.