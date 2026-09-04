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Orangutan Sempurna yang Ditemukan Lemah di Tengah Asap Karhutla Kalbar Mati

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 04 September 2026 |13:05 WIB
Orangutan Sempurna yang Ditemukan Lemah di Tengah Asap Karhutla Kalbar Mati
Orangutan Sempurna yang Ditemukan Lemah di Tengah Asap Karhutla Kalbar (foto: dok ist)
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JAKARTA - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat mengonfirmasi kematian satu individu orangutan jantan dewasa bernama Sempurna, pada Minggu (30/8/2026). 

Satwa tersebut sebelumnya ditemukan dalam kondisi sangat lemah dan mengalami gangguan pernapasan di Dusun Sempurna, Desa Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Kepala BKSDA Kalimantan Barat, Murlan Dameria Pane menyampaikan duka cita atas kematian Sempurna sekaligus mengapresiasi respons masyarakat yang melaporkan keberadaan satwa tersebut.

“Kami sangat menyayangkan Sempurna tidak dapat diselamatkan. Sejak menerima laporan dari masyarakat, tim BKSDA Kalimantan Barat bersama YIARI segera melakukan evakuasi dan memberikan penanganan medis sesuai dengan kondisi satwa. Pemeriksaan lebih lanjut juga dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan serta faktor yang diduga berkontribusi terhadap kematiannya,” ujar Murlan dalam keterangannya, Jumat (4/9/2026).

Sempurna pertama kali dilaporkan warga sekitar pukul 07.00 WIB. Menindaklanjuti laporan tersebut, BKSDA Kalimantan Barat bersama Yayasan International Animal Rescue Indonesia (YIARI) segera melakukan upaya penyelamatan.

Tim menemukan Sempurna berada di dalam parit kering di area perkebunan kelapa sawit milik warga. Saat ditemukan, Sempurna tidak mampu berdiri, hanya dapat bergerak secara terbatas, serta mengalami kesulitan bernapas.

 

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Topik Artikel :
Karhutla Monyet Kebakaran Hutan
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