Kebakaran Hebat Landa Pabrik di Kawasan Ekonomi Khusus Simalungun, 3 Orang Tewas

SIMALUNGUN - Kebakaran hebat melanda Gedung Pabrik Biding milik PT Evyap Sabun Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kamis (3/9/2026). Tiga pekerja tewas diduga nekat melompat dari lantai enam saat terjebak kobaran api.

Ketiga korban merupakan pekerja dari PT Nirwana Mahanu Putra yang menjadi vendor konstruksi PT Evyap Sabun Indonesia. Mereka diketahui bekerja sebagai helper tukang las.

Kasi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba mengatakan, kebakaran pabrik ini terjadi pukul 10.10 WIB di bagian Pabrik Biding yang berada di Nagori Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas.

"Sampai saat ini sekira pukul 14.00 WIB, sumber api belum dapat dipastikan penyebabnya. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh, api pertama kali muncul diperkirakan dari lantai 3 atau lantai 4, dan sempat terdengar suara seperti dentuman tepat di bagian pabrik Biding," ujar AKP Verry Purba.

Tiga korban saat kejadian sedang melakukan pekerjaan finishing atau perbaikan pengelasan di lantai enam gedung. Ketiganya diketahui baru bekerja selama empat hari di lokasi tersebut.

"Berdasarkan keterangan Fauzi selaku leader dari PT Nirwana Mahanu Putra, ketiga korban baru bekerja selama empat hari dan saat kejadian sedang ditugaskan di lantai 6 untuk pekerjaan finishing atau perbaikan berupa pengelasan," katanya.

Identitas ketiga korban tewas yakni Nasri Efendi (43), warga Kabupaten Batu Bara; Mhd Rifaldi (26), warga Kabupaten Batu Bara dan Sumadi (39), warga Kabupaten Batu Bara.