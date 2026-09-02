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Desa Adat Sade Terbakar, Fadli Zon Sebut Butuh Rp30 Miliar untuk Rekonstruksi

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |23:05 WIB
Desa Adat Sade Terbakar, Fadli Zon Sebut Butuh Rp30 Miliar untuk Rekonstruksi
Desa Adat Sade Usai Terbakar (foto: dok ist)
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JAKARTA - Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon mengungkapkan anggaran yang dibutuhkan untuk pemulihan Desa Adat Sade, Nusa Tenggara Barat (NTB), pascakebakaran hebat ditaksir mencapai Rp30 miliar.

Fadli mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur NTB dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) terkait langkah penanganan pascakebakaran. 

Menurutnya, proses rekonstruksi akan dikoordinasikan di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi untuk menghindari tumpang tindih anggaran antar-kementerian.

"Karena setahu saya kurang lebih untuk rekonstruksi itu mungkin di antara Rp25 sampai Rp30 miliar rupiah kalau tidak salah ya, dengan jumlah 75 rumah adat, 65 kios, ada 1 masjid, dan juga kawasan area," kata Fadli dalam rapat bersama Komisi X DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Selain pembiayaan, Kementerian Kebudayaan kini tengah mengkaji desain rekonstruksi yang lebih aman. Fadli menyoroti posisi rumah adat yang sangat berdekatan serta material kayu yang mudah terbakar sebagai faktor risiko tinggi.

 

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