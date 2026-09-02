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Rumah Kontrakan di Koja Jakut Terbakar, 3 Orang Jadi Korban
Jonathan Simanjuntak ,Jurnalis
Rabu, 02 September 2026 |20:07 WIB
Rumah Kontrakan di Koja Jakut Terbakar, 3 Orang Jadi Korban
Kebakaran di Koja Jakut (foto: dok ist)

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah kontrakan di Jalan Yos Sudarso RT 03/RW 14, Kelurahan Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara, Rabu (2/9/2026). Akibat peristiwa tersebut, tiga orang penghuni kontrakan mengalami luka bakar.

Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Utara, Gatot Sulaeman, menjelaskan kebakaran bermula saat dua unit sepeda motor tengah mendistribusikan bensin ke tempat penyimpanan. Pada saat bersamaan, tetangga korban sedang memasak.

"Lalu api dari kompor tersebut menyambar ke kontrakan yang menyimpan bensin melalui tumpahan bensin yang jatuh saat proses pemindahan," ujar Gatot saat dikonfirmasi, Rabu (2/9/2026).

Api kemudian dengan cepat membesar dan menyambar rumah kontrakan yang terdiri atas enam petak. Peristiwa kebakaran tersebut dilaporkan kepada petugas pada pukul 18.09 WIB.

 

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Topik Artikel :
Koja Kasus Kebakaran Kebakaran
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