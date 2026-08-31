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Korban Jiwa Nihil, Tim Forensik Dikerahkan Usut Penyebab Kebakaran di Gambir Jakpus

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |20:20 WIB
Korban Jiwa Nihil, Tim Forensik Dikerahkan Usut Penyebab Kebakaran di Gambir Jakpus
Kebakaran di Gambir, Jakarta Pusat (Foto: Ilustrasi/Okezone)
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JAKARTA - Sebanyak 114 rumah padat penduduk di Jalan Batu Ceper, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, terbakar pada Senin (31/8/2026) siang. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut.

“Alhamdulillah untuk korban jiwa dari masyarakat sampai hari ini belum ada korban dan kita masih terus melakukan pendataan terkait jumlah rumah yang terbakar di dua RT, RT 04 dan RT 05 Batuceper, Jakarta Pusat,” kata Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Mirzal Maulana, Senin (31/8/2026).

Mirzal mengatakan, penyebab kebakaran yang terjadi di kawasan Gambir masih didalami. Polisi menurunkan tim forensik untuk mengetahui penyebab kebakaran tersebut.

“Masih didalami ya penyebab kebakaran, karena api itu sangat cepat dan angin juga kencang sekali dan saat ini tim identifikasi forensik untuk standby untuk melakukan penyisiran apabila nanti pendinginan sudah dilakukan,” ujar dia.

Sebelumnya, Kasudin Gulkarmat Jakarta Pusat Syarifudin mengatakan sebanyak 114 rumah hangus terbakar dan 310 kepala keluarga (KK) terdampak.

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