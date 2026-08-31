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Polisi Pastikan Tak Ada Korban dalam Kebakaran Posko Grib Jaya di Jakbar

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |15:37 WIB
Polisi Pastikan Tak Ada Korban dalam Kebakaran Posko Grib Jaya di Jakbar
Kebakaran Posko Grib Jaya di Kedoya, Jakbar (Foto: Dok)
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JAKARTA - Posko organisasi masyarakat (ormas) Grib Jaya di Jalan Manunggal V, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, terbakar pada Senin (31/8/2026) dini hari. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nasriadi menjelaskan dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting atau arus pendek listrik. Polisi juga memastikan tidak ada indikasi bangunan tersebut sengaja dibakar.

"Sementara informasi dari itu korslet listrik. Karena tidak ada siapa-siapa yang masuk ke dalam," kata Nasriadi.

Nasriadi sekaligus membantah informasi yang menyebut posko Grib Jaya terbakar akibat aksi pelemparan bom molotov. "Artinya, sampai saat ini tidak ada bom molotov, tidak ada insiden atau apa, betul-betul itu dari korslet listrik," ujar Nasriadi.

Kepolisian masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan sumber api. Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polrestro Jakarta Barat telah diterjunkan ke lokasi.

"Tim labfor tetap periksa untuk memastikan lebih jelas," tuturnya.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Ormas GRIB GRIB Jaya Kebakaran
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