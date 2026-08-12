Kebakaran Melahap Pabrik Bingkai di Duren Sawit Jaktim

JAKARTA - Kebakaran melanda pabrik bingkai di Jalan Pondok Kelapa Selatan Dalam, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu 12 Agustus 2026 dini hari. Sebanyak 22 unit dan 80 petugas pemadam kebakaran dikerahkan.

“Objek pabrik bingkai di Jalan Pondok Kelapa Selatan Dalam, Duren Sawit, Jakarta Timur,” demikian keterangan yang disampaikan Command Centre Gulkarmat Jakarta, Rabu.

Command Centre menyebutkan, petugas berjibaku melakukan pemadaman guna melokalisir area perambatan api. Petugas menemukan kendala seperti jauhnya sumber air dan akses ke lokasi kebakaran yang sempit.

Adapun pengerahan 22 unit pemadam dari DKI Jakarta 17 unit dan Kota Bekasi 5 unit.

Diketahui, pada pukul 01.50 WIB, dari video yang diterima, tampak kobaran api masih membara dan kepulan asap hitam membumbung tinggi. Posisi lokasi kejadian berada di gang sempit dan di dekat permukiman warga.

(Arief Setyadi )

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