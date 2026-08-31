Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi dan Penyebab Markas GRIB Jaya di Kedoya Jakbar Terbakar

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |12:50 WIB
Kronologi dan Penyebab Markas GRIB Jaya di Kedoya Jakbar Terbakar
Kronologi dan Penyebab Markas GRIB Jaya di Kedoya Jakbar Terbakar
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda posko atau markas organisasi masyarakat (ormas) GRIB Jaya di Jalan Manunggal V, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Senin (31/8/2026) dini hari. Kebakaran disebabkan karena korsleting listrik.

Divisi hukum DPP GRIB Jaya Wilson Colling mengungkapkan kronologi peristiwa tersebut. Dia menjelaskan, api pertama kali terpantau pada pukul 02.49 WIB.

Petugas pemadam kebakaran bersama anggota GRIB Jaya di lokasi pun segera melakukan tindakan pemadaman.

"Kobaran api berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 03.28 WIB dengan status penanganan dinyatakan selesai (status hijau)," kata Wilson.

Adapun dari hasil pengecekan sementara di lokasi, api diduga berasal dari korsleting listrik pada charger handphone yang berada di atas kulkas.

Korsleting listrik itu menimbulkan percikan api yang menyambar gorden serta wallpaper dinding, kemudian merembet ke sofa hingga ke bagian plafon ruangan.

"Berdasarkan pengecekan dan identifikasi di lokasi kejadian, sumber api dipicu oleh korsleting (hubungan arus pendek) listrik yang berasal dari perangkat pengisi daya ponsel (charger HP) yang diletakkan di atas kulkas," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/338/3239225//viral-jFxa_large.jpg
Penampakan Markas Ormas GRIB Jaya di Kedoya Jakbar yang Terbakar Dini Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/338/3239200//posko_grib_jaya_di_kedoya_selatan_kebakaran-3NsV_large.jpg
Posko Ormas GRIB di Kedoya Selatan Kebakaran, Delapan Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/340/3239160//kebakaran-Elh2_large.jpg
Kebakaran Lahap RSUD Ryacudu, Terdengar Ledakan hingga Puluhan Pasien Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/30/338/3239092//ketua_grib_jaya_rosario_de_marshal_alias_hercules-uLwq_large.jpg
Hercules Hadir di Titik Aksi Ricuh Demo, GRIB Jaya: Pantau Keadaan dan Kondusivitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/338/3238935//kpk-mxhs_large.jpg
Ruang Baterai Basement Gedung Merah Putih Terbakar, Ini Penjelasan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/338/3238752//mobil_camry_terbakar_di_tol_mbz-bDtu_large.jpg
Mobil Camry Terbakar, Akses Tol MBZ Sempat Ditutup
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement