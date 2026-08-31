Kronologi dan Penyebab Markas GRIB Jaya di Kedoya Jakbar Terbakar

JAKARTA - Kebakaran melanda posko atau markas organisasi masyarakat (ormas) GRIB Jaya di Jalan Manunggal V, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Senin (31/8/2026) dini hari. Kebakaran disebabkan karena korsleting listrik.

Divisi hukum DPP GRIB Jaya Wilson Colling mengungkapkan kronologi peristiwa tersebut. Dia menjelaskan, api pertama kali terpantau pada pukul 02.49 WIB.

Petugas pemadam kebakaran bersama anggota GRIB Jaya di lokasi pun segera melakukan tindakan pemadaman.

"Kobaran api berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 03.28 WIB dengan status penanganan dinyatakan selesai (status hijau)," kata Wilson.

Adapun dari hasil pengecekan sementara di lokasi, api diduga berasal dari korsleting listrik pada charger handphone yang berada di atas kulkas.

Korsleting listrik itu menimbulkan percikan api yang menyambar gorden serta wallpaper dinding, kemudian merembet ke sofa hingga ke bagian plafon ruangan.

"Berdasarkan pengecekan dan identifikasi di lokasi kejadian, sumber api dipicu oleh korsleting (hubungan arus pendek) listrik yang berasal dari perangkat pengisi daya ponsel (charger HP) yang diletakkan di atas kulkas," ujarnya.