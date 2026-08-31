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Posko Ormas GRIB di Kedoya Selatan Kebakaran, Delapan Unit Damkar Dikerahkan

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |10:06 WIB
Posko Ormas GRIB di Kedoya Selatan Kebakaran, Delapan Unit Damkar Dikerahkan
Posko GRIB Jaya di Kedoya Selatan Kebakaran pada 31 Agustus 2026 dini hari.
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JAKARTA - Posko organisasi kemasyarakatan (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) di Jalan Manunggal V, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, mengalami kebakaran pada Senin (31/8/2026) dini hari.

Berdasarkan laporan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Barat, informasi kebakaran diterima petugas pada pukul 02.49 WIB. Satu menit kemudian, unit pemadam diberangkatkan menuju lokasi.

Petugas tiba di lokasi pada pukul 02.56 WIB dan langsung melakukan operasi pemadaman. Api berhasil dilokalisasi pada pukul 03.06 WIB, sebelum dilanjutkan proses pendinginan mulai pukul 03.08 WIB.

Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat Syaiful Kahfi membenarkan adanya peristiwa kebakaran tersebut. Dalam laporan yang diterima, objek yang terbakar merupakan posko ormas GRIB di wilayah Kedoya Selatan.

"Sudin Gulkarmat Jakarta Barat mengerahkan total delapan unit mobil pemadam beserta 40 personel," ujar Syaiful dalam keterangannya, Senin.

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