Mobil Camry Terbakar, Akses Tol MBZ Sempat Ditutup

JAKARTA - Mobil Toyota Camry terbakar di ruas Tol MBZ arah Cikampek. Insiden tersebut menyebabkan akses jalur layang itu sempat ditutup hingga menimbulkan kemacetan, Jumat (28/8/2026).

Kainduk PJR Tol Japek, Kompol Sandy Titah Nugraha, mengungkapkan kebakaran menimpa mobil Toyota Camry dengan nomor polisi B 8125 JQ yang dikemudikan Yanto Suwendi (75), warga Cipaganti, Bandung.

“Setiba di Cikampek pengemudi lain memberitahukan ada asap di bagian bawah mobil (milik Yanto),” kata Sandy.

Sandy menyebut Yanto dan penumpang di mobil tersebut berhasil keluar dan selamat sebelum api semakin membesar dan membakar mobil Camry tersebut.