Rumah di Muara Angke Terbakar Hebat, 22 Unit Damkar Dikerahkan

JAKARTA – Kebakaran besar melanda rumah warga di Jalan Dermaga Ujung, Muara Angke, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu, (26/8/2026) malam.

Berdasarkan keterangan Gulkarmat Jakarta Utara, kebakaran yang melanda rumah warga ini dilaporkan oleh sekitar pukul 18.50 dan proses pemadaman dimulai pada pukul 18.54. Sebanyak 22 unit dan 132 personel pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api.

Hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai besarnya kerugian akibat amukan si jago merah ini, dan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.

(Rahman Asmardika)

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