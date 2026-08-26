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Puluhan Rumah dan Pabrik Lumpia di Duren Sawit Jaktim Ludes Terbakar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |04:00 WIB
Puluhan Rumah dan Pabrik Lumpia di Duren Sawit Jaktim Ludes Terbakar
Puluhan Rumah dan Pabrik Lumpia di Duren Sawit Jaktim Ludes Terbakar
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JAKARTA - Kebakaran melanda permukiman di Jalan Pendidikan 6, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (25/8/2026). Kebakaran menghanguskan rumah tinggal dan puluhan kontrakan hingga pabrik lumpia.

Kasi Ops Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur, Abdul Wahid menerangkan kebakaran diduga bermula dari korsleting listrik. Titik api berasal dari bengkel mobil hingga merambat ke sekitarnya.

"Diduga korsleting listrik, mulai api sekitar jam 10.15 WIB dari bengkel mobil merambat ke rongsokan dan pabrik lumpia," tutur Abdul Wahid saat dikonfirmasi.

Dari hasil pendataan, objek yang terbakar meliputi 35 kontrakan, 1 rumah tinggal, gudang suku cadang motor, dan pabrik lumpia. Ada sekitar 240 jiwa yang terdampak akibat peristiwa ini.

"Objek terbakar yakni 35 kontrakan, 1 rumah tinggal, Gudang sparepart motor dan pabrik lumpia," ungkap Abdul.

 

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