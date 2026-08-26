Rumah Dekat Stasiun Karet Tanah Abang Kebakaran, Ratusan Personel Dikerahkan

JAKARTA — Rumah tinggal yang berada di Jalan Dukuh Pinggir I, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat—atau di dekat Stasiun Karet—mengalami kebakaran malam ini. Ratusan personel dikerahkan untuk memadamkan api.

“Objek rumah tinggal di Jalan Dukuh Pinggir I, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Titik kenal Stasiun Karet,” kata Command Center Gulkarmat DKI Jakarta dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026).

Dalam keterangan yang disampaikan, petugas pemadam kebakaran menerima informasi sekitar pukul 18.00 WIB.

Kemudian, pada pukul 18.03 WIB petugas tiba di lokasi. Saat ini, proses pemadaman terus dilakukan. Petugas menyebutkan masih terjadi perambatan api di lokasi kejadian.

“Waktu mulai operasi pukul 18.04 WIB. Situasi proses pemadaman, masih terjadi perambatan,” ujarnya.