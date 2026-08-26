Kebakaran Rumah Sakit Tewaskan Setidaknya 15 Bayi Baru Lahir di Pakistan

ISLAMABAD — Setidaknya 15 bayi tewas akibat kebakaran di sebuah rumah sakit milik pemerintah di Ibu Kota Islamabad, Pakistan, pada Rabu (26/8/2026). Menurut laporan saluran televisi lokal Geo TV, kebakaran tersebut disebabkan oleh kerusakan pada sistem pendingin udara.

Kebakaran yang terjadi di rumah sakit Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) itu bermula sekitar pukul 07.00 waktu setempat, menurut laporan tersebut.

Terdapat 16 bayi baru lahir di bangsal ginekologi rumah sakit tersebut saat kebakaran terjadi, dan satu di antaranya berhasil diselamatkan, menurut Geo.

Petugas penyelamat menyatakan bahwa kebakaran tersebut tampaknya bermula setelah kompresor unit pendingin ruangan (AC) meledak di dalam ruang perawatan bayi baru lahir, yang merupakan bagian dari bangsal ginekologi rumah sakit. Petugas pemadam kebakaran segera merespons dan memadamkan api, sementara tim penyelamat melakukan upaya pendinginan di lokasi kejadian, menurut laporan media setempat sebagaimana dilansir TRT.

Juru bicara rumah sakit tidak segera menanggapi panggilan untuk dimintai komentar.