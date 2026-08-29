Ruang Baterai Basement Gedung Merah Putih Terbakar, Ini Penjelasan KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi adanya kebakaran di Gedung Merah Putih KPK pada Sabtu (29/8/2026). Asap yang sempat terlihat di area gedung dipastikan bukan berasal dari kebakaran, melainkan dari sistem pemadam otomatis yang aktif saat proses fogging berlangsung.

Sebelumnya, berdasarkan data Command Center Damkar, kebakaran tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat kepada petugas. Adapun, objek yang terbakar merupakan ruang baterai yang berada di basemen satu.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, saat kejadian pihaknya tengah melakukan fogging di area gedung. Asap dari kegiatan tersebut kemudian terdeteksi oleh alat fire fighting yang secara otomatis merespons.

"Kami konfirmasi, bahwa tidak ada kebakaran di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (29/8/2026).

Menurut dia, asap hasil fogging memicu sistem fire fighting untuk aktif dan mengeluarkan asap pemadam. Sistem tersebut berfungsi mengantisipasi potensi percikan api pada perangkat elektronik.

"Adapun, kami sedang melakukan foging di area gedung, kemudian dari asap foging tersebut terdeteksi oleh alat fire fighting, yang kemudian merespon dengan mengeluarkan asap secara otomatis," ujarnya.