Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ruang Baterai Basement Gedung Merah Putih Terbakar, Ini Penjelasan KPK

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Sabtu, 29 Agustus 2026 |13:13 WIB
Ruang Baterai Basement Gedung Merah Putih Terbakar, Ini Penjelasan KPK
Ruang Baterai Basement Gedung Merah Putih Terbakar, Ini Kata KPK
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi adanya kebakaran di Gedung Merah Putih KPK pada Sabtu (29/8/2026). Asap yang sempat terlihat di area gedung dipastikan bukan berasal dari kebakaran, melainkan dari sistem pemadam otomatis yang aktif saat proses fogging berlangsung.

Sebelumnya, berdasarkan data Command Center Damkar, kebakaran tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat kepada petugas.  Adapun, objek yang terbakar merupakan ruang baterai yang berada di basemen satu.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, saat kejadian pihaknya tengah melakukan fogging di area gedung. Asap dari kegiatan tersebut kemudian terdeteksi oleh alat fire fighting yang secara otomatis merespons.

"Kami konfirmasi, bahwa tidak ada kebakaran di Gedung Merah Putih KPK," kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (29/8/2026).

Menurut dia, asap hasil fogging memicu sistem fire fighting untuk aktif dan mengeluarkan asap pemadam. Sistem tersebut berfungsi mengantisipasi potensi percikan api pada perangkat elektronik.

"Adapun, kami sedang melakukan foging di area gedung, kemudian dari asap foging tersebut terdeteksi oleh alat fire fighting, yang kemudian merespon dengan mengeluarkan asap secara otomatis," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/29/338/3238932//viral-F6G0_large.jpg
Ruang Baterai Basement Gedung Merah Putih KPK Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/337/3238855//ilustrasi-3KRw_large.jpg
Usut Dugaan Korupsi Pengadaan, KPK Geledah Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/337/3238817//ilustrasi-sbRa_large.jpg
KPK Limpahkan Perkara Penyuap Bupati Kuansing, Segera Disidangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/337/3238777//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-uTbN_large.jpg
KPK Panggil Kepala Kantor Imigrasi Denpasar Terkait Kasus Dugaan Pemerasan yang Jerat Silmy Karim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/338/3238752//mobil_camry_terbakar_di_tol_mbz-bDtu_large.jpg
Mobil Camry Terbakar, Akses Tol MBZ Sempat Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/28/624/3238733//sekolah-bcqV_large.jpg
Terdampak Kebakaran, Siswa SMPN 19 Bengkulu Sekolah di Ruang Belajar Darurat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement