Kebakaran di Bromo Padam, Petugas Fokus Lakukan Pendinginan

JAKARTA – Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, padam. Saat ini, petugas masih melakukan proses pendinginan dan pemantauan intensif untuk mencegah munculnya kembali api akibat bara di bekas lokasi terbakar.

"Alhamdulillah, berdasarkan pemantauan sementara, tidak lagi terpantau nyala api aktif dan situasi saat ini relatif terkendali," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, Jumat (14/8/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hasil kerja bersama yang melibatkan BBTNBTS, Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, BPBD, pemerintah daerah, dan masyarakat. Meski begitu, petugas tetap waspada karena masih terdapat bara yang berpotensi memicu munculnya api kembali.

"Fokus saat ini adalah menuntaskan pendinginan dan memperketat pemantauan," ujarnya.

Pendinginan dilakukan untuk memastikan bara yang masih tersimpan di antara vegetasi, tanah, maupun material bekas terbakar benar-benar padam. Bara tersebut berpotensi kembali memunculkan api, terutama ketika dipengaruhi cuaca kering dan angin kencang.