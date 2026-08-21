15 Rumah Warga Terdampak Kebakaran di Paseban Jakpus

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah tinggal di Jalan Kramat Sawah, Kelurahan Paseban, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis 20 Agustus 2026 malam. Api merambat hingga belasan rumah terdampak.

“15 rumah terdampak dari 2 RT, RT 08 dan RT 09,” kata Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Pihaknya memastikan tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut. Untuk penyebab kebakaran, masih dalam proses penyelidikan.

Peristiwa kebakaran tersebut dilaporkan sekira pukul 20.00 WIB dari masyarakat yang menghubungi layanan 112. Api pun dapat dipadamkan sekira pukul 22.49 WIB setelah mengerahkan 160 personel pemadam kebakaran.

“Proses pemadaman selesai, pengerahan 32 unit (28 Jakarta Pusat, 2 Jakarta Timur dan PK 2),” tuturnya.

(Arief Setyadi )

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