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Kebakaran KMP Putri Yasmin, 172 Orang Selamat dan 1 Meninggal Dunia

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |19:49 WIB
Kebakaran KMP Putri Yasmin, 172 Orang Selamat dan 1 Meninggal Dunia
Kebakaran KMP Putri Yasmin (foto: dok ist)
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JAKARTA - Tim SAR Gabungan berhasil mengevakuasi 173 orang dari KMP Putri Yasmin yang mengalami kebakaran pada Rabu (12/8/2026). Dari jumlah tersebut, 172 orang dinyatakan selamat dan satu orang meninggal dunia.

Kepala Kantor SAR Mataram, Muhamad Hariyadi, mengatakan data tersebut telah terkonfirmasi di Posko SAR. Adapun rinciannya, 172 orang dinyatakan selamat dan satu orang meninggal dunia.

"Dari jumlah tersebut, 172 orang dinyatakan selamat dan 1 orang meninggal dunia," kata Hariyadi dalam keterangannya, Rabu (12/8/2026).

Hariyadi menambahkan, Tim SAR Gabungan masih dalam status siaga penuh. Fokus utama operasi saat ini adalah memastikan seluruh penumpang dan kru kapal mendapatkan penanganan serta evakuasi secara cepat dan optimal.

"Tim SAR Gabungan masih terus melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian untuk mengantisipasi adanya korban lain yang mungkin belum dievakuasi," lanjutnya.

 

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