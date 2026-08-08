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Gedung Bapenda DKI Terbakar, Pramono Instruksikan 1.000 ASN Kerja dari Rumah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |13:30 WIB
Gedung Bapenda DKI Terbakar, Pramono Instruksikan 1.000 ASN Kerja dari Rumah
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kebakaran melanda Gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis, Petojo Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026) malam. Imbas kebakaran tersebut, sekitar 1.000 aparatur sipil negara (ASN) yang berkantor di gedung tersebut diinstruksikan untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, gedung tersebut digunakan oleh sejumlah perangkat daerah, mulai dari Bapenda hingga Bank Jakarta.

"Gedung tersebut dihuni oleh beberapa perangkat daerah, yaitu Bapenda, BPSDM, Dinas Perhubungan, BPAD, dan Bank Jakarta, dengan total kurang lebih 1.000 ASN," kata Pramono, Sabtu (8/8/2026).

Untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan, Pramono menginstruksikan seluruh ASN yang berkantor di gedung tersebut menerapkan mekanisme WFH secara bergantian. Selain itu, ASN juga dapat bekerja dari kantor Suku Dinas Wilayah Kota atau memanfaatkan aset milik Pemprov DKI Jakarta lainnya.

"Untuk menjamin kelangsungan pelayanan publik, menginstruksikan seluruh ASN yang berkantor di gedung ini agar tetap bekerja melalui mekanisme WFH secara bergantian, atau berkantor di Suku Dinas Wilayah Kota, serta memanfaatkan aset Pemprov DKI Jakarta lainnya," ujar Pramono.

 

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