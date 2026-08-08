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Kondisi Gedung Bapenda DKI Usai Terbakar: Asap Masih Mengepul

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |07:49 WIB
Kondisi Gedung Bapenda DKI Usai Terbakar: Asap Masih Mengepul
Gedung Bapenda DKI Usai Terbakar (foto: Okezone)
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JAKARTA - Gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta terlihat luluh lantak usai terbakar pada Jumat (7/8/2026) malam. Asap putih masih terlihat mengepul dari salah satu lantai gedung yang terbakar.

Pantauan Okezone di lokasi, sebagian badan gedung terlihat menghitam seperti gosong akibat terbakar. Sejumlah kaca yang menempel di gedung juga terlihat pecah.

Sementara itu, di halaman gedung terlihat kertas-kertas bekas terbakar berserakan. Sejumlah besi juga tampak berserakan di halaman gedung. Asap berwarna putih terlihat membumbung tipis dari salah satu lantai gedung tersebut.

Sejumlah petugas juga telah membersihkan puing-puing di halaman SPBU yang berada tepat di samping gedung. SPBU tersebut tampak ditutup sementara akibat kebakaran gedung Bapenda DKI.

 

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