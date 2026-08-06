Gudang SDN 04 Srengseng Sawah Terbakar, 15 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

JAKARTA - Sebuah gudang penyimpanan buku di SDN 04 Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, terbakar pada Kamis (6/8/2026) siang. Berkat respons cepat petugas pemadam kebakaran, api berhasil dipadamkan sebelum menjalar ke ruang-ruang kelas.

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan, Asril Rizal, mengatakan laporan kebakaran diterima dari warga sekitar pukul 11.36 WIB.

Menurut Asril, kebakaran pertama kali diketahui oleh Andi (48), penjaga gudang sekolah. Saat berada di lapangan sekolah menjelang waktu istirahat siang, ia mencium bau asap dan langsung mencari sumbernya.

"Pak Andi melihat api sudah menyala di dalam gudang penyimpanan buku dan alat musik tradisional. Ia sempat berusaha memadamkan api menggunakan APAR, namun tidak berhasil, kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran," kata Asril dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, sebanyak 15 unit pemadam kebakaran, terdiri dari delapan unit pompa dan tujuh unit pendukung, dikerahkan ke lokasi bersama 60 personel. Operasi pemadaman dimulai pada pukul 11.44 WIB.