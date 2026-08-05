Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Landa Gedung di Menteng, 18 Armada Damkar Dikerahkan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |16:04 WIB
Kebakaran Landa Gedung di Menteng, 18 Armada Damkar Dikerahkan
Kebakaran melanda gedung d Menteng, Jakarta Pusat, 5 Agustus 2026.
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah gedung di Jalan Cikini Raya, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026). Sebanyak 18 unit armada pemadam kebakaran langsung dikerahkan untuk memadamkan api.

Dalam data Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, peristiwa kebakaran dilaporkan pada pukul 14.45 WIB. Operasi pemadaman pun dimulai pukul 14.52 WIB.

"Objek yang terbakar gedung jenis bangunan menengah. Pengerahan 18 unit dan 70 personel," tulis data Command Center Gulkarmat DKI Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Hingga berita ini ditayangkan, petugas masih melakukan pemadaman api. Adapun dugaan penyebab kebakaran belum bisa dipastikan.

Petugas pemadam kebakaran juga masih mendata ada atau tidaknya korban jiwa serta jumlah orang yang dievakuasi.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/338/3233942//kebakaran-5vqz_large.jpg
Gedung di PIK 2 Kebakaran, 3 WN China Berhasil Dievakuasi saat Terjebak Kepulan Asap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/02/338/3233710//viral-vRXZ_large.jpg
Petugas Damkar Meninggal saat Padamkan Kebakaran TPS di Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/340/3233644//kapal_terbakar-hxgu_large.jpg
KM Prince Soya Terbakar Hebat saat Bersandar di Pelabuhan Samarinda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/338/3233104//viral-cqRU_large.jpg
Kakak Beradik Tewas Terjebak Kebakaran di Pulo Gadung Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/338/3232866//ilustrasi-jnI4_large.jpg
Kebakaran Lahap Rumah di Dekat Pasar Kebayoran Lama, 185 Personil Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/338/3232587//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi-JEmR_large.jpg
Usai Bentrokan Maut, Polisi Pastikan Wilayah Menteng Kondusif
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement