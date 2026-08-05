Kebakaran Landa Gedung di Menteng, 18 Armada Damkar Dikerahkan

Kebakaran melanda gedung d Menteng, Jakarta Pusat, 5 Agustus 2026.

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah gedung di Jalan Cikini Raya, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026). Sebanyak 18 unit armada pemadam kebakaran langsung dikerahkan untuk memadamkan api.

Dalam data Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, peristiwa kebakaran dilaporkan pada pukul 14.45 WIB. Operasi pemadaman pun dimulai pukul 14.52 WIB.

"Objek yang terbakar gedung jenis bangunan menengah. Pengerahan 18 unit dan 70 personel," tulis data Command Center Gulkarmat DKI Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Hingga berita ini ditayangkan, petugas masih melakukan pemadaman api. Adapun dugaan penyebab kebakaran belum bisa dipastikan.

Petugas pemadam kebakaran juga masih mendata ada atau tidaknya korban jiwa serta jumlah orang yang dievakuasi.

(Rahman Asmardika)

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