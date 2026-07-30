Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kakak Beradik Tewas Terjebak Kebakaran di Pulo Gadung Jaktim

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |07:39 WIB
Kakak Beradik Tewas Terjebak Kebakaran di Pulo Gadung Jaktim
Ilustrasi Kebakaran/damkar
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah tinggal di Jalan Pulo Mas Utara, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur. Dalam peristiwa tersebut, dua orang meninggal dunia.

“Iya betul, anak-anak kakak-beradik yang berusia 8 dan 15 tahun,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP Made Budi, Kamis (30/7/2026).

Sebagai informasi, peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada Minggu (26/7) lalu di Jalan Pulo Mas Utara, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Berdasarkan keterangan saksi, kejadian bermula saat tetangga sekitar mendengar suara dentuman menyerupai ledakan.

Ketika diperiksa, kobaran api sudah membesar dan menjalar dengan cepat ke bagian rumah lainnya. Begitu mendapatkan laporan, petugas pemadam kebakaran langsung mendatangi ke tempat kejadian.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/338/3232866//ilustrasi-jnI4_large.jpg
Kebakaran Lahap Rumah di Dekat Pasar Kebayoran Lama, 185 Personil Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/338/3232492//ilustrasi-o4kY_large.jpg
Kebakaran Rumah Tinggal di Pulo Gadung Tewaskan 2 Orang, Korban Terjebak di Kamar Belakang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/337/3232171//karhutla-mwDf_large.jpg
Karhutla Dominasi Bencana di Berbagai Daerah Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/338/3231748//viral-6Q4U_large.jpg
Kebakaran Landa Pasar Ciputat Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/338/3231255//ilustrasi-qARv_large.jpg
Dapur Restoran Steak di Menteng Kebakaran, 6 Mobil Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/338/3230996//viral-57WG_large.jpg
2 Kapal Terbakar Hebat di Dermaga Ujung Pluit Jakarta Utara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement