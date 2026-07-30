Kakak Beradik Tewas Terjebak Kebakaran di Pulo Gadung Jaktim

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah tinggal di Jalan Pulo Mas Utara, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur. Dalam peristiwa tersebut, dua orang meninggal dunia.

“Iya betul, anak-anak kakak-beradik yang berusia 8 dan 15 tahun,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP Made Budi, Kamis (30/7/2026).

Sebagai informasi, peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada Minggu (26/7) lalu di Jalan Pulo Mas Utara, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Berdasarkan keterangan saksi, kejadian bermula saat tetangga sekitar mendengar suara dentuman menyerupai ledakan.

Ketika diperiksa, kobaran api sudah membesar dan menjalar dengan cepat ke bagian rumah lainnya. Begitu mendapatkan laporan, petugas pemadam kebakaran langsung mendatangi ke tempat kejadian.