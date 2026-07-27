Kebakaran Rumah Tinggal di Pulo Gadung Tewaskan 2 Orang, Korban Terjebak di Kamar Belakang

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di Jalan Pulo Mas Utara 2B, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada Minggu (26/7/2026) malam dan menewaskan dua orang. Kedua korban dilaporkan meninggal setelah terjebak di kamar belakang bangunan yang terbakar.

"Peristiwa tragis ini mengakibatkan dua korban jiwa ditemukan meninggal dunia akibat terjebak di dalam kamar belakang," tulis Sudin Gulkarmat Jakarta Timur dalam akun Instagram @damkarjakartatimur yang dikutip, Minggu (26/7/2026).

Peristiwa itu bermula kala petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Timur menerima laporan dari warga pada pukul 19.31 WIB.

Berdasarkan keterangan saksi, kejadian bermula saat tetangga mendengar suara dentuman seperti ledakan. Ketika diperiksa, kobaran api sudah membesar dan menjalar dengan cepat ke bagian rumah lainnya.

"Sebanyak 9 unit mobil pemadam serta unit pendukung dan 45 personel dikerahkan ke lokasi kejadian," tulis keterangan tersebut.

Petugas bergerak cepat mengisolasi perambatan api hingga pemadaman dinyatakan selesai sepenuhnya pada pukul 21.21 WIB. Saat ini, penyebab pasti kebakaran dan total kerugian masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

"Suku Dinas GULKARMAT Kota Adm. Jakarta Timur turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi. Semoga para korban diterima di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan," tutup keterangan tersebut.

(Rahman Asmardika)

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