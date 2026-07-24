Kebakaran di Sekitar Stasiun Tenjo-Tigaraksa, KRL Green Line Terhambat

JAKARTA - Perjalanan kereta rel listrik (KRL) rute Rangkasbitung-Tanah Abang (Green Line) mengalami keterlambatan. Keterlambatan tersebut merupakan imbas dari kebakaran di area permukiman sekitar jalur rel antara Stasiun Tenjo dan Stasiun Tigaraksa.

"Mohon maaf atas ketidaknyamanan keterlambatan perjalanan Commuter Line Rangkasbitung sehubungan adanya kebakaran di area permukiman warga yang berada di sekitar jalur rel antara Stasiun Tenjo-Tigaraksa," tulis KAI Commuter melalui akun X @CommuterLine, Jumat (24/7/2026).

KAI menjelaskan, proses pemadaman masih berlangsung dan tengah ditangani oleh petugas terkait. Operasional KRL Green Line untuk sementara masih menunggu hingga kondisi dinyatakan aman. Setelah itu, jalur rel baru dapat dilalui kembali.

"Demi menjaga keselamatan bersama, operasional Commuter Line di lokasi untuk sementara menunggu hingga kondisi jalur dinyatakan aman dan dapat dilalui kembali," ujarnya.

KAI mengimbau para penumpang agar mengikuti arahan petugas. Informasi terkait kondisi tersebut akan terus diperbarui.

"Kami mengimbau kepada para pengguna untuk mengikuti arahan dan informasi dari petugas di lapangan. Pembaruan informasi akan di-update seiring dengan perkembangan di lokasi," tutupnya.



(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.