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Update Kebakaran TPA Jatiwaringin, BPBD Tangerang: Titik Api Tersisa 30 Persen

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |14:06 WIB
Update Kebakaran TPA Jatiwaringin, BPBD Tangerang: Titik Api Tersisa 30 Persen
Kebakaran di TPA Jatiwaringin (foto: BPBD)
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JAKARTA – Proses pemadaman kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, masih terus dilakukan hingga memasuki hari kesembilan, Rabu (8/7/2026).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Achmad Taufik, memperkirakan masih terdapat sekitar 30 persen titik api yang tersisa dari total area seluas 15 hektare yang sebelumnya terbakar.

"Memasuki hari ke-9, hasil sampai hari ini sekitar 30 persen lagi dari 15 hektare yang terbakar," kata Taufik kepada wartawan, Rabu (8/7/2026).

Saat ini, petugas terus berupaya memadamkan sisa titik api sekaligus mengantisipasi munculnya api baru dari dalam tumpukan sampah.

Taufik menjelaskan, kebakaran di TPA memiliki karakteristik berbeda dengan kebakaran lahan gambut. Tumpukan sampah yang telah menggunung selama puluhan tahun menghasilkan gas metana sehingga proses pemadaman membutuhkan penanganan khusus.

 

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