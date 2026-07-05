BNPB: Kebakaran TPA Jatiwaringin Baru Padam 40 Persen, 4 Unit Heli Water Bombing Dikerahkan

JAKARTA - Upaya pemadaman kebakaran yang melanda Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang hingga Minggu (5/7/2026) masih berlangsung. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kebakaran yang berhasil dipadamkan baru sekitar 40 persen wilayah.

"Saat ini 40 persen dari daerah yang terbakar sudah padam dan dilakukan pendinginan. Upaya pemadaman melalui jalur darat maupun jalur udara masih dilakukan untuk 60 persen daerah terbakar yang masih belum padam, meski sudah bisa dikendalikan," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangannya, Minggu.

Abdul menjelaskan, sejauh ini upaya memadamkan api menggunakan dua helikopter. Jumlahnya akan ditambah besok sehingga menjadi empat helikopter.

"BNPB akan menambah 2 unit heli water bombing, sehingga total menjadi 4 unit, yang akan direposisi besok untuk mempercepat upaya pemadaman," ujar dia.

Dia juga menerangkan, sebanyak 232 jiwa mengungsi. Hal itu dilakukan untuk menghindari dampak asap pekat imbas kebakaran tersebut.