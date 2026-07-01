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Kebakaran TPA Jatiwaringin Belum Padam, BNPB Kerahkan Helikopter Water Bombing

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |09:30 WIB
Kebakaran TPA Jatiwaringin Belum Padam, BNPB Kerahkan Helikopter Water Bombing
Kebakaran (foto: BNPB)
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JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan mengerahkan helikopter water bombing untuk membantu memadamkan kebakaran yang melanda Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Banten, pada Selasa 30 Juni 2026.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto langsung menginstruksikan jajarannya untuk turun ke lokasi melakukan asesmen serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

"Upayakan segera dipadamkan agar tidak meluas dan dampaknya bisa diminimalisir," tegas Suharyanto, Rabu (1/7/2026).

Berdasarkan hasil asesmen awal yang dipimpin Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi BNPB Brigjen TNI Djohan Darmawan, hingga Selasa malam kobaran api masih belum berhasil dipadamkan.

Proses pemadaman terkendala karena material yang terbakar berupa tumpukan sampah dan berbagai bahan yang mudah terbakar. Selain itu, titik api berada di lokasi yang cukup tinggi sehingga sulit dijangkau petugas pemadam di darat.

Kondisi diperparah dengan tiupan angin kencang dan suhu udara yang panas sehingga api dengan cepat merambat ke berbagai titik.

 

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