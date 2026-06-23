Rumah di Karet Kuningan Terbakar, 27 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di Jalan Karbela Barat, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (23/6/2026) siang.

Berdasarkan data Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat) DKI Jakarta, laporan kebakaran diterima pada pukul 14.23 WIB.

Sebanyak 27 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian, terdiri dari 26 unit dari Jakarta Selatan dan satu unit bantuan dari Jakarta Pusat. Total 135 personel turut dikerahkan dalam operasi pemadaman tersebut.

"Objek yang terbakar merupakan rumah tinggal. Saat proses penanganan berlangsung, status kebakaran sempat berada pada kondisi merah atau dalam proses pemadaman," tulis Disgulkarmat DKI Jakarta dalam laporannya.