Kebakaran Gedung Bapenda DKI, Petugas Gulkarmat Bergerak 10 Menit Usai Laporan

JAKARTA - Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta menyatakan, pihaknya menerima laporan kebakaran Gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta sekitar pukul 21.30 WIB, Jumat (7/8/2026). Sepuluh menit berselang, petugas langsung memulai operasi pemadaman.

Pada tahap awal, Gulkarmat mengerahkan dua unit mobil pemadam dengan 10 personel. Kekuatan tersebut kemudian ditambah secara bertahap hingga mencapai 20 unit mobil pemadam dan 100 personel untuk mempercepat proses penanganan.

Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Meghantara mengatakan, total 30 unit mobil pemadam dengan 185 personel dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut.

Menurutnya, hingga Sabtu (8/8/2026) dini hari, proses pemadaman belum sepenuhnya rampung dan petugas mulai melakukan pendinginan.

"Alhamdulillah udah mulai pendinginan," ujar Bayu di lokasi.