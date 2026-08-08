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Penyebab Kebakaran Gedung Bapenda DKI Masih Didalami, Api Lahap Lantai 11-16

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |07:38 WIB
Penyebab Kebakaran Gedung Bapenda DKI Masih Didalami, Api Lahap Lantai 11-16
Kasus Kebakaran (foto: Freepik)
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JAKARTA - Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Meghantara, menyatakan belum bisa memastikan penyebab kebakaran Gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta.

"Sepertinya dalam penyelidikan kami juga belum bisa memastikan, gitu ya," kata Bayu di lokasi, Sabtu (8/8/2026) dini hari.

Bayu menjelaskan, bangunan tersebut tidak hanya digunakan sebagai kantor Bapenda. Menurutnya, Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) juga berkantor di gedung tersebut.

"Sepertinya multi ya teman-teman, ada Bapenda, BPAD ya setahu saya gitu," ujarnya.

Diketahui, gedung tersebut terdiri dari 16 lantai. Adapun, api membakar lantai 11 hingga 16.

"Jadi kebakaran terjadi dari lantai 11 sampai dengan lantai 16," kata Bayu.

 

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