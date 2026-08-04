Rumah 5 Lantai di Pasar Baru Jakpus Terbakar, 17 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

JAKARTA - Sebuah rumah tinggal lima lantai di kawasan Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, terbakar pada Selasa (4/8/2026) petang.

Sebanyak 85 personel Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta dikerahkan untuk memadamkan api.

"Objek terbakar rumah tinggal lima lantai," demikian keterangan Command Center Dinas Gulkarmat DKI Jakarta.

Laporan kebakaran diterima petugas sekitar pukul 17.24 WIB melalui layanan darurat Jakarta Siaga 112. Lokasi kebakaran berada di Jalan Kelinci Raya Nomor 28 RT 07/RW 10, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran dan 85 personel diterjunkan ke lokasi. Operasi pemadaman mulai dilakukan pada pukul 17.31 WIB.

"Pengerahan 17 unit mobil damkar dan 85 personel," demikian keterangan petugas.