Kebakaran Hutan di Washington, 600 Bangunan Ludes hingga Ribuan Warga Dievakuasi

WASHINGTON - Kebakaran hutan besar yang melanda wilayah dekat Spokane, Negara Bagian Washington, Amerika Serikat, menghanguskan lebih dari 600 bangunan dan memaksa sekitar 60.000 warga mengungsi. Hingga kini, tiga titik kebakaran utama masih belum berhasil dikendalikan.

Berdasarkan keterangan pejabat setempat, kebakaran Autumn Lane, Old Trails, dan Fairview telah membakar sekitar 7.500 hektare lahan. Ketiga kebakaran tersebut masih berada pada status 0 persen terkendali, sementara perintah evakuasi tetap diberlakukan di sejumlah komunitas terdampak.

Kebakaran Autumn Lane di barat laut Nine Mile Falls telah meluas hingga hampir 3.500 hektare. Sementara itu, kebakaran Old Trails di sekitar Old Trails Road dan Riverside State Park juga menghanguskan lebih dari 3.500 hektare sejak Sabtu siang. Adapun kebakaran Fairview telah membakar sekitar 900 hektare lahan di dekat Mead.

Petugas pemadam kebakaran menyebut seluruh titik api masih aktif dan berpotensi terus meluas. Perubahan arah angin menjadi tantangan utama yang menghambat upaya pengendalian kebakaran.

Kepala Kepolisian Spokane, Kevin Hall, mengatakan area evakuasi Level 3 mencakup lebih dari 14.000 bangunan, termasuk lebih dari 10.000 rumah keluarga tunggal maupun hunian multifamilia.

"Sekitar 60.000 warga telah dievakuasi dari kawasan tersebut," ujar Kevin dilansir dari bnonews, Senin (3/8/2026).