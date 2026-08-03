Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebakaran Hutan di Washington, 600 Bangunan Ludes hingga Ribuan Warga Dievakuasi

Awaludin , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |10:13 WIB
Kebakaran Hutan di Washington, 600 Bangunan Ludes hingga Ribuan Warga Dievakuasi
Kebakaran Hutan di Washington (foto: Natalie Grant / KXLY)
A
A
A

WASHINGTON - Kebakaran hutan besar yang melanda wilayah dekat Spokane, Negara Bagian Washington, Amerika Serikat, menghanguskan lebih dari 600 bangunan dan memaksa sekitar 60.000 warga mengungsi. Hingga kini, tiga titik kebakaran utama masih belum berhasil dikendalikan.

Berdasarkan keterangan pejabat setempat, kebakaran Autumn Lane, Old Trails, dan Fairview telah membakar sekitar 7.500 hektare lahan. Ketiga kebakaran tersebut masih berada pada status 0 persen terkendali, sementara perintah evakuasi tetap diberlakukan di sejumlah komunitas terdampak.

Kebakaran Autumn Lane di barat laut Nine Mile Falls telah meluas hingga hampir 3.500 hektare. Sementara itu, kebakaran Old Trails di sekitar Old Trails Road dan Riverside State Park juga menghanguskan lebih dari 3.500 hektare sejak Sabtu siang. Adapun kebakaran Fairview telah membakar sekitar 900 hektare lahan di dekat Mead.

Petugas pemadam kebakaran menyebut seluruh titik api masih aktif dan berpotensi terus meluas. Perubahan arah angin menjadi tantangan utama yang menghambat upaya pengendalian kebakaran.

Kepala Kepolisian Spokane, Kevin Hall, mengatakan area evakuasi Level 3 mencakup lebih dari 14.000 bangunan, termasuk lebih dari 10.000 rumah keluarga tunggal maupun hunian multifamilia. 

"Sekitar 60.000 warga telah dievakuasi dari kawasan tersebut," ujar Kevin dilansir dari bnonews, Senin (3/8/2026).

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/338/3233561//kebakaran_landa_hotel_pullman_jakbar-K5Su_large.jpg
Kebakaran Landa Hotel Pullman Jakbar, Diduga Dipicu Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/338/3232148//kebakaran-zUrE_large.jpg
Kebakaran di Sekitar Stasiun Tenjo-Tigaraksa, KRL Green Line Terhambat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/338/3228898//kebakaran_tpa_jatiwaringin-GK9C_large.JPG
Update Kebakaran TPA Jatiwaringin, BPBD Tangerang: Titik Api Tersisa 30 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/18/3228592//kebakaran-uYa8_large.jpg
BNPB: Kebakaran Hutan di Banjarbaru Meluas hingga 3,7 Hektare, Tak Ada Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/337/3228271//kebakaran_tpa_jatiwaringin_tak_kunjung_padam-FzBE_large.jpg
DPR Soroti Ancaman ISPA Akibat Kebakaran TPA Jatiwaringin Tak Kunjung Padam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/338/3226094//kasus_kebakaran-alSn_large.jpg
Rumah di Karet Kuningan Terbakar, 27 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement