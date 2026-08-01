Kebakaran Landa Hotel Pullman Jakbar, Diduga Dipicu Korsleting Listrik

JAKARTA - Kebakaran sempat melanda Hotel Pullman di Jakarta Barat pada Sabtu (1/8/2026) pagi. Api berhasil dipadamkan petugas sehingga situasi kini telah dinyatakan aman.

Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menyatakan proses pemadaman telah selesai.

"Objek: hotel, pemadaman selesai (hijau)," demikian keterangan Command Center Gulkarmat Jakarta.

Petugas pemadam tiba di lokasi sekitar pukul 08.04 WIB. Proses pemadaman berlangsung selama kurang lebih 70 menit dengan mengerahkan 14 unit mobil pemadam dan 70 personel.