Kebakaran Lahap Rumah di Dekat Pasar Kebayoran Lama, 185 Personil Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di Jalan Haji Salihun, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Selasa malam ini. Lokasi kebakaran berada di dekat Toko Baju Ananda Baru 2 dan Pasar Kebayoran Lama.

Dalam keterangan yang disampaikan Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta, kebakaran itu dilaporkan pada pukul 18.48 WIB. Selanjutnya, pukul 18.55 petugas kemudian tiba di lokasi.

“Objek rumah tinggal Jalan Kramat I (titik kenal dekat toko baju Ananda Baru 2 dan Pasar Kebayoran Lama,” kata Command Centre Gulkarmat dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).

Saat ini, disampaikan juga api telah dilokalisir pada pukul 20.05 WIB. Saat ini, proses pendinginan masih dilakukan. Sementara itu, 28 unit dan 185 personil pemadam dikerahkan.

“Pengerahan 28 unit dan 185 personil pemadam kebakaran,” ujar dia.

Belum ada informasi mengenai penyebab kebakaran maupun adanya korban jiwa atau kerugian akibat insiden tersebut.

Sementara itu, dari video yang beredar, terlihat api masih berkobar. Terlihat juga asap hitam membumbung tinggi.

(Rahman Asmardika)

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