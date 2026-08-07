Gedung Bapenda DKI Jakarta Kebakaran, Puluhan Unit Damkar Padamkan Kobaran Api

JAKARTA - Gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis Nomor 66, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, kebakaran pada Jumat (7/8/2026) malam.

Pantauan Okezone di lokasi pada pukul 23.07 WIB, beberapa titik api masih menyala di bangunan tersebut. Bahkan, di puncak gedung bagian luar kobaran api masih cukup besar.

Dalam keterangan yang disampaikan Command Centre Gulkarmat, kebakaran dilaporkan terjadi pada sekitar pukul 21.30 WIB. "Objek gedung," demikian keterangan Command Center Sudin Gulkarmat Jakarta.

Hingga saat ini, proses pemadaman Gedung Bapenda masih dilakukan. Sebanyak 20 unit dan 100 personel damkar dikerahkan ke lokasi untuk mempercepat proses pemadaman.

“Pengerahan 20 unit dan 100 personel. Situasi merah, proses pemadaman,” ujar dia.